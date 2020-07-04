Танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

Танк отработал все поставленные задачи без экипажа. Если весь комплекс испытаний будет успешен, машина может сама вступать в бой и поддерживать бойцов в укрытии.

У новейшей техники пока нет аналогов, Т-14 — единственный в мире танк послевоенного поколения. Он отличается уникальной броней, которая защищает экипаж от попаданий снарядов даже в борт. Помимо этого, в танке множество приборов для разведки и корректировки огня. «Армата» разгоняется до 90 километров в час, топлива хватает на 500 километров.

Испытания новейшей техники будут продолжаться до конца этого года, об этом заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что российские военные опробовали танк Т-14 в Сирии. Как заявили в Минпромторге, «Армату» необходимо было проверить в боевых условиях.