Танк «Армата» получил экспортный паспорт

«Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений», — говорится в сообщении.

Разработчики «Арматы» значительно улучшили все боевые характеристики. В итоге они получили бронемашину, существенно превосходящую по своим возможностям и параметрам все существующие танки мира, заявил глава Ростеха. Он отметил главные преимущества «Арматы»: высокую мобильность, защищенность экипажа и «могущество вооружения».

Универсальную тяжелую гусеничную платформу «Армата» разработали на концерне «Уралвагонзавод». Работы над ней велись в 2009–2015 годах. На ее базе сконструированы танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе «Армата» проходит испытания.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью отечественная разработка. Впервые экипаж бронемашины поместили в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку 132 машин на базе платформы «Армата» в период с конца 2018 до конца 2021 года.