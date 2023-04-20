Армия 20 апреля 2023, 16:44 Тактику применения ВДВ и пехоты в рамках выполнения СВО предложили пересмотреть Военкор Сладков: Минобороны России стоит пересмотреть тактику ВДВ и пехоты в рамках СВО РИА «Новости»

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Проведение спецоперации позволило на практике проверить тактические выкладки и российских военных, и ВСУ, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, Минобороны стоит пересмотреть роль Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа, чтобы использовать бойцов по назначению, а не в качестве штурмовых групп.

Военный корреспондент отметил, что командование традиционно использовало подразделения ВДВ, морпехов и спецназовцев в качестве элитной пехоты и штурмовых групп.

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Военкор призвал не «задваивать» задачи и не путать структуры подчинения. По его словам, это позволит избавиться от тяжелого наследия локальных войн и «безвременья 90-х», а также нормализовать командование, управление и планирование крупных операций.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по позициям объединенного штаба группировки ВСУ «Бахмут». Противник понес потери в районе Константиновки в ДНР.