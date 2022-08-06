США начали разработку тактического лифчика

Американские военные начали разрабатывать первый в мире тактический бюстгальтер для женщин-солдат, служащих в армии США. Об этом сообщило издание Army Times.

Источник написал, что женщин-солдат опросили о том, чего они хотят в «Армейском тактическом бюстгальтере», который проходит официальное тестирование.

Сообщается, что различные элементы одежды находятся на стадии оценки, включая показатели огнестойкой ткани, размеров и воздухопроницаемости.

Журналисты уточнили, что в настоящее время существует четыре концепции. Два бюстгальтера похожи по структуре на спортивные, третий предмет одежды — компрессионный бюстгальтер, а четвертый вариант имеет молнию спереди и регулируемые бретели сзади.

Ожидается, что официальный прототип будет представлен осенью 2022 года.

Совет по армейской форме должен одобрить прототип, прежде чем он станет официальной частью армейской формы для женщин.