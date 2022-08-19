Тактическое ядерное оружие предложили вернуть в ВМФ

Корабли российского флота стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием. С таким предложением в беседе с РИА «Новости» выступил научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

По его словам, Россия, как великая морская держава, должна иметь мощный флот для обеспечения собственной обороноспособности. Но поскольку этот флот слишком долго и дорого строить, стоит передать тактические ядерные боеголовки уже имеющимся кораблям.

«Боеголовки уже лежат на складах. Флоту необходимо вернуть тактическое ядерное оружие», — заявил академик.

Илькаев напомнил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев принял решение о сокращении вооружения отечественного флота.

«Зачем он это сделал? Многие думают, что ВМФ не так силен, как раньше, но вот если мы вновь передадим кораблям защиту… Тем более, никакого официального соглашения у нас», — добавил он.

В настоящее время в арсенале подводных кораблей в составе ВМФ находятся баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд.