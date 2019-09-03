«Такого совершенного корабля нового поколения нет нигде». Военный эксперт — о подводном крейсере «Князь Олег»
Член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что Тихоокеанский флот страны усилит подводный крейсер «Князь Олег».
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«На сегодня такого совершенного корабля нового поколения объективно нет нигде. С точки зрения ряда глубины погружения, скрытности и вооружения наши подлодки превосходят и США, и Великобританию, и Францию», — выразил уверенность специалист.
Он заметил, что 2020 год будет урожайным для российского флота. На вооружение поступят такие субмарины, как «Князь Пожарский», «Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов».