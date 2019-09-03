Российские военные получат новую подлодку «Князь Олег» Подробнее

«На сегодня такого совершенного корабля нового поколения объективно нет нигде. С точки зрения ряда глубины погружения, скрытности и вооружения наши подлодки превосходят и США, и Великобританию, и Францию», — выразил уверенность специалист.

Он заметил, что 2020 год будет урожайным для российского флота. На вооружение поступят такие субмарины, как «Князь Пожарский», «Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов».