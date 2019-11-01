«Такое возможно только в России!». Американцев удивил Су-34 на дороге

Американское издание опубликовало снимки истребителя-бомбардировщика Су-34, который транспортировали по проезжей дороге из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину, вместо специальной платформы.

Испытания бомбардировщиков Су-34 попали на видео Подробнее

Фотографии настолько заинтересовали и поразили журналистов издания The Aviationist, что они провели целое расследование.

Они обратили внимание на снятые для транспортировки крылья самолета и маркировку на его носу. Судя по всему, Sukhoi Su-34 (по категории НАТО Fullback), принимал участие в боевых действиях.

Возможно, он был один из четырех истребителей-бомбардировщиков, развернутых в сирийском аэропорту Латакия в 2015 году. Журналисты признали, что не уверены в этом, но серия номеров бортов и окраска самолета соответствуют маркировке Су-34 сирийского «класса 2015 года».

Один из экспертов издания выяснил, что истребитель-бомбардировщик спешно перевозился из Бутурлиновки в Воронеж, пока «снег не занес дороги». Там находятся еще несколько самолетов этого класса, которые используются в качестве учебного пособия.