Свыше 4,2 тысячи тестов на коронавирус провели в российской армии

По данным издания, в армии провели 4187 тестирований. Ни одного случая заражения COVID-19 не зафиксировано. В Вооруженных силах страны развернуто 15 мобильных комплексов по обнаружению коронавирусной инфекции. Кроме того, действуют девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки.