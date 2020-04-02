Свыше 4,2 тысячи тестов на коронавирус провели в российской армии
В российских ВС проведено более 4,2 тысячи тестов на наличие коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter оборонного ведомства.
По данным издания, в армии провели 4187 тестирований. Ни одного случая заражения COVID-19 не зафиксировано. В Вооруженных силах страны развернуто 15 мобильных комплексов по обнаружению коронавирусной инфекции. Кроме того, действуют девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки.