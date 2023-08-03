Армия 03 августа 2023, 17:05 Свыше 321 тысячи человек поступили на службу по контракту в ВС России в 2023 году Медведев: с 1 января по 3 августа по контракту в ВС РФ приняли более 231 тысячи человек РИА «Новости»

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В 2023 году на службу по контракту в Вооруженные силы России поступили свыше 231 тысячи человек. Об этом на совещании по вопросам доукомплектования армии сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«По информации Минобороны, по состоянию на 3 августа на контракт приняли уже более 231 тысячи человек», — сказал он.

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Медведев отметил, что службу по контракту в России необходимо пытаться сделать максимально престижной. По его словам, в последние несколько месяцев для этой задачи уже приняли несколько важных решений.

«Наша цель осталась прежней: сделать контрактную службу максимально престижной. В последние месяцы для этого приняли ряд технологических, социальных, экономических и организационных решений», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Государственная дума поддержала поправки о праве лиц в высшем офицерском звании, а также иностранных граждан на заключение контракта о пребывании в резерве.