Армия 16 июня 2023, 09:50 Свыше 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение украинской техники в зоне СВО Минобороны: свыше 10 тысяч военных получили выплаты за уничтожение техники в зоне СВО РИА «Новости»

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Более 10 тысяч российских военнослужащих получили выплаты за захват или уничтожение военной техники ВСУ с начала спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

«С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника», — сказано в сообщении.

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Ведомство уточнило, что за прошлый год 7064 российских бойца получили выплаты за уничтожение 11 586 единиц военной техники и вооружения противника. А в период с 1 января по 31 мая 2023 года премии выдали 3193 военным за ликвидацию 4415 единиц западной и украинской военной техники.

Известно, что за отражение атаки в Крыму представители ВС России получили по 300 тысяч рублей. Выплаты производят на основании приказов командиров воинских частей, деньги приходят на личные счета военнослужащих.