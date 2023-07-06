Важное 06 июля 2023, 16:15 Своих не бросаем. Почти 50 российских военных вернулись на родину из украинского плена Минобороны сообщило о возвращении 45 российских бойцов из украинского плена РИА «Новости»

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Из украинского плена на родину вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Всем освобожденным оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

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В ближайшее время освобожденных бойцов доставят в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения реабилитации и лечения.

Ранее стало известно, что в российских плен попал бывший чемпион Украины по боксу Андрей Приходько, который проходил службу в националистическом подразделении «Кракен»*.

Он признался, что пошел в ряды ВСУ ради перспективы получения военного билета, без которого на Украине невозможно сделать карьеру или устроиться на высокооплачиваемую работу.

*«Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены