Сверхзвуковую ракету Х-31 на месяц отправили в камеру-«парилку» для испытаний

Сверхзвуковая ракета Х-31 проходит проверку в центре наземных испытаний корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Один из этапов — помещение ракеты в специальную камеру, которая похожа на баню.

Температура в этой камере очень высокая, а влажность — почти 100%. Сюда отправляют ракету, которую военпред выбирает по принципу «одна из партии». После этого она находится в такой «парилке» целый месяц, сообщил телеканал «Звезда».

Затем ракету сначала отправляют в экранированную камеру, а потом — на особый вибрирующий стенд. Так происходит имитация воздействия на ракету под самолетом-носителем.

«Этот вид испытания называется „совместный полет“. Все виды воздействий, которые возможны для самолета, все сымитированы и все сымитированы на изделие, на ракету, все виды воздействия», — рассказал сотрудник корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Дмитрий Будянский.

На еще одном стенде имитируется транспортировка. По словам Будянского, такое испытание длится две недели. В центре также есть стенд имитации взлета-посадки самолета, под которым находится Х-31. Ракета должна выдержать более пяти тысяч ударов. На этом проверка не заканчивается. На стенде с имитацией старта воссоздают отрицательные нагрузки.

«Нагрузки до сорока G. Работает изделие, работает головка самонаведения. И та имитация цели, которая находится над изделием, оно ее захватывает. То есть мы оцениваем работоспособность изделия», — пояснил Будянский.