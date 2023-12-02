Армия 02 декабря 2023, 12:22 Сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО создали в России НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО РИА «Новости»

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Тульское научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало усовершенствованный сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня. Он обладает улучшенными характеристиками точности и аэробаллистическими характеристиками, а также увеличенной дальностью стрельбы.

«Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением», — процитировал RT описание изобретения к патенту.

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Усовершенствовать снаряд удалось в частности благодаря выбору соотношения геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей.

НПО «Сплав» имени Ганичева произвело уже около 50 РСЗО для российских сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

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