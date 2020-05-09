«Свечу памяти» пустили в Финском заливе в честь героев-фронтовиков
Адмирал Николай Евменов вышел в Финский залив на патрульном катере «Раптор» для возложения на воду на траверзе маяка Толбухин.
«В координатах отдания почестей с борта катера адмирал Евменов и члены военного совета ВМФ возложили венок и цветы на воду. В ходе церемонии на борту патрульного катера „Раптор“ прозвучали три залпа из стрелкового оружия салютного расчета», — сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.
В ходе церемонии Николай Евменов напомнил, что российские боевые корабли по традиции в День Победы отдают дань памяти ветеранам у маяка Толбухин.
Мы еще раз свидетельствуем свое восхищение мужеством и героизмом тех, кто отдал жизнь, сражаясь с фашизмом. Военные моряки свято чтут память о военном поколении. Я уверен, что и море умеет помнитьНиколай Евменов.
Маяк Толбухин установлен на искусственном каменном островке на западной части Котлинской косы.