Армия 29 апреля 2023, 10:35 Существующие форматы обмена пленными с Украиной сочли эффективными МИД: Россия продолжит работу по обмену пленными с Украиной в существующих форматах РИА «Новости» / Пресс-служба Минобороны РФ

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Существующие форматы обмена пленными с Украиной показали свою эффективность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передал ТАСС.

«Наиболее эффективными были и остаются те форматы [обмена пленными с Украиной], которые мы сейчас используем», — сказал дипломат.

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Замглавы внешнеполитического ведомства особо отметил, что российских военнопленных подчас подвергают бесчеловечному обращению.

Вершинин оставил без комментариев заявления украинской стороны о возможности обмена солдатами по принципу «все на всех». По его словам, в намерениях киевских властей много неправды и «откровенного вранья».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что российские власти сделают все необходимое для возвращения из плена российских военных.

В среду, 26 апреля, Минобороны объявило о возвращении 40 российских военных, которым грозила смертельная опасность, из украинского плена.