Армия 19 февраля 2024, 21:33 Суровикина исключили из наблюдательного совета Роскосмоса Экс-главкома ВКС Суровикина исключили из наблюдательного совета Роскосмоса РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ, который исключает экс-главкома ВКС Сергея Суровикина из числа членов наблюдательного совета Роскосмоса. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Также из совета исключили генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

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Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами наблюдательного совета Роскосмоса в качестве представителей президента.

В августе 2023 года Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС, а позже его видели в подмосковном храме.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о Суровикине.