Суицид мог стать причиной гибели российского военного в Армении
Причиной гибели российского военного в армянском городе Гюмри мог стать суицид. Командование части и правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В ведомстве подтвердили, что тело военного обнаружили 4 июля в квартире, которую он снимал. Уточняется, что речь идет о служащем контрактной службы 102-й российской военной базы — его нашли во внеслужебное время.
Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельстваПресс-служба Южного военного округа.
Ранее местные СМИ сообщили, что тело 20-летнего россиянина обнаружили в одной из квартир дома, который расположен по адресу улица Акопяна 8/1.
Правоохранительные органы и командование российской части начали расследование всех обстоятельств случившегося.