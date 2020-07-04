Суицид мог стать причиной гибели российского военного в Армении

Причиной гибели российского военного в армянском городе Гюмри мог стать суицид. Командование части и правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В ведомстве подтвердили, что тело военного обнаружили 4 июля в квартире, которую он снимал. Уточняется, что речь идет о служащем контрактной службы 102-й российской военной базы — его нашли во внеслужебное время.

Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельства Пресс-служба Южного военного округа.

Ранее местные СМИ сообщили, что тело 20-летнего россиянина обнаружили в одной из квартир дома, который расположен по адресу улица Акопяна 8/1.

Правоохранительные органы и командование российской части начали расследование всех обстоятельств случившегося.