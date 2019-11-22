Сухопутные войска полностью перевооружат «Искандерами»
Бригадный комплект комплекса «Искандер» в торжественной обстановке вручат личному составу ракетного соединения Западного военного округа, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск», — подчеркнули в ведомстве.
Личный состав ракетного соединения получит несколько десятков пусковых установок. Военным также передадут транспортно-заряжающую и командно-штабную технику, жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.
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Сейчас в учебном центре в Астраханской области расчеты ракетного соединения отрабатывают практические действия на современном комплексе. Завершится перевооружение тактическим учением с боевым пуском ракеты.
Комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей на дальности до 500 километров. Его могут использовать против ракетных установок, реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии. Справится комплекс и с самолетами и вертолетами на аэродромах, а также командными пунктами и узлами связи.