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    13 января 2022, 19:41

    Судно «Всеволод Бобров» прибыло в Новороссийск

    Артур Блянихов

    Новейшее судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» прибыло на военно-морскую базу Черноморского флота РФ в Новороссийске. Об этом написала «Парламентская газета».

    По данным издания, корабль является вторым судном проекта 23120. В августе прошлого года «Всеволод Бобров» был принят в состав Военного-морского флота страны.

    «Политика Сегодня» уточнила, что водоизмещение судна составляет 9500 тысяч тонн, дальность плавания превышает 5000 миль, а автономность достигает 60 суток.