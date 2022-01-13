Судно «Всеволод Бобров» прибыло в Новороссийск

Новейшее судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» прибыло на военно-морскую базу Черноморского флота РФ в Новороссийске. Об этом написала «Парламентская газета».

По данным издания, корабль является вторым судном проекта 23120. В августе прошлого года «Всеволод Бобров» был принят в состав Военного-морского флота страны.

«Политика Сегодня» уточнила, что водоизмещение судна составляет 9500 тысяч тонн, дальность плавания превышает 5000 миль, а автономность достигает 60 суток.