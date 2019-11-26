Суд обязал военных выплатить 31 млн рублей за случайный пуск ракеты

Военнослужащие Николай Зверев и Алексей Чебанов должны выплатить государству 31 миллион рублей за случайный пуск авиационной ракеты во время ее проверки на земле. Такое решение принял Крымский гарнизонный военный суд.

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Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда, изначально Минобороны РФ подало иск на возмещение ущерба в размере 46,5 миллиона рублей. Во время вынесения решения суд учел тот факт, что военные запустили ракету случайно, без умысла, а также принял во внимание их положительные характеристики с места службы и снизил взыскание.

Зверева должен будет заплатить 15 миллионов рублей, а Чебанов — 16 миллионов рублей. Также военные выплатят государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей.

В 2017 году в городе Саки военнослужащие во время проверки авиаракет класса «воздух-поверхность» Х-29ТД на комплексе «Ока» допустили оплошность. В результате ошибки комплекс повредили, а две ракеты уничтожили. Тогда Чебанова и Зверева признали виновными в нарушении правил обращения с оружием и отстранили от службы.