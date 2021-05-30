Истребитель пятого поколения Су-57 модернизируют. Проект уже прорабатывают предприятия российского Военно-промышленного комплекса (ВПК) и профильные ведомства. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <…> Это постоянный процесс», — сказал он.

По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно выполняют работу в условиях санкций. Он признался, что в первое время ограничения мешали работе. Теперь же они мотивируют делать отечественную продукцию лучше зарубежных аналогов.

Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов отметил, что будущая модернизация Су-57 нужна для лучшей безопасности России.

«Мы не собираемся кого-то завоевывать», — пояснил он.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый раз он поднялся в небо в 2010 году. Самолет высокоманевренный, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие. Су-57 оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью. К концу 2024 года Воздушно-космические силы (ВКС) получат 22 истребителя, а к 2028-му их количество увеличится до 76 единиц.

Пилоты Су-57 ранее преступили к испытаниям уникального шлема с элементами дополненной реальности. Устройство поможет летчикам управлять самолетом и наводить оружие.