Важное 23 мая 2023, 20:56 Су-27 послали на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой Истребитель Су-27 подняли для перехвата 2 бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-1В американских ВВС в небе над Балтийским морем. Об этом сообщил в Telegram-канале Национальный центр управления обороной России.

«23 мая 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели», — сказано в сообщении.

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Для недопущения нарушения госграницы в воздух подняли истребитель из состава сил ПВО. Воздушные цели идентифицировали как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Нарушения границ допущено не было.

Ранее Минобороны сообщило об обнаружении иностранных самолетов 15 мая над акваторией Балтийского моря, приближающихся к границам России. Воздушные цели идентифицировали как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.