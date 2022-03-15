Су-25 и Ми-24: российские военные уничтожили ангары с военной авиацией Украины под Краматорском

Российские военные высокоточным оружием нанесли удар по военному аэродрому под Краматорском. В результате они уничтожили ангары с военной авиацией украинских вооруженных сил. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в уничтоженных помещениях находились четыре штурмовика Су-25, вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

«Всего за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России поразили 16 целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 Военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть Bayraktar TB2», — заявил Конашенков.

Генерал-майор добавил, что российская авиация также уничтожила 136 военных объектов Украины. В том числе пункты управления и связи, зенитно-ракетные комплексы, реактивные установки залпового огня, систему наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, четыре склада боеприпасов и 72 участка скопления боевой техники.

С начала проведения специальной операции количество уничтоженного российскими войсками украинского оружия увеличилось до 156 беспилотников, 1306 единиц бронетехники и 127 реактивных систем залпового огня.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины продолжается с конца февраля. Для ликвидации военной инфраструктуры соседней страны Вооруженные силы России используют только высокоточное оружие.