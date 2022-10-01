Студентов коммерческих вузов вывели из-под частичной мобилизации | 360°

Важное 01 октября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Студентов коммерческих вузов вывели из-под частичной мобилизации Министр обороны Шойгу объявил об отмене частичной мобилизации для студентов частных вузов РИА «Новости»

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Студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией не попадут под частичную мобилизацию. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Министр напомнил, что согласно указу президента России мобилизацию отменили для учащихся государственных вузов. Эту практику распространят на студентов коммерческих высших учебных заведений, которые имеют государственную аккредитацию.

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«По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ — и сегодня же это будет внесено», — заявил Шойгу.

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Отвечая на вопрос о возвращении домой призывников, министр напомнил, что приказ о частичной мобилизации призванных на срочную службу не касается.

«Возвращение домой произойдет в рамках той призывной кампании, которая проходит каждый год, с 1 октября ребята начнут возвращаться», — добавил Шойгу.

Ранее с просьбой о предоставлении отсрочки студентам негосударственных вузов обратились депутаты Госдумы Борис Чернышов и Артем Метелев. Свои предложения они направили главе правительства Михаилу Мишустину и министру образования и науки Валерию Фалькову.

Авторы инициативы пояснили, что возможности для студентов государственных и частных вузов должны быть равными. Кроме того, количество обучающихся, преподавателей и сотрудников администрации коммерческих высших образовательных учреждений не достигает даже 5% от общего числа подлежащих частичной мобилизации.

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