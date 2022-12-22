Армия 22 декабря 2022, 13:48 Студентам сохранят отсрочку от армии при повышении возраста призыва Сенатор Воробьев: отсрочку для студентов сохранят при изменении возраста призыва РИА «Новости»

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Российские студенты сохранят право на отсрочку от военной службы при изменении возраста призыва с 18 лет до 21 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

«Отсрочка [для студентов] все равно остается, конечно, этого никто не менял», — ответил Воробьев о сохранении права не призываться на военную службу на время учебы.

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С предложением приступить к поэтапному увеличения призывного возраста с 18 до 21 года выступил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Он добавил, что предельный возраст необходимо повысить до 30 лет.

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По словам министра, нужно законодательно закрепить право россиян поступать на военную службу по контракту или подписывать соглашение с первого дня службы. Шойгу отметил, что эти предложения позволят увеличить число Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек, а контрактников — до 521 тысячи.

Глава комитета Госдумы по обороны Андрей Картаполов заявил, что предложения главы оборонного ведомства потребуют принятия новых законов. Он не исключил, что российский парламент рассмотрит их в 2023 году.