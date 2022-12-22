Армия 22 декабря 2022, 21:46 Структуры Народной милиции ЛНР могут войти в состав ВС России в 2023 году Врио главы ЛНР Пасечник: подразделения НМ ЛНР с 1 января могут стать частью ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Структуры Народной милиции ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью Вооруженных сил России. Такой сценарий предположил исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в комментарии ТАСС.

«На сегодняшний день мы вместе, мы вошли в состав РФ <…>. Я так понимаю, что с 1 января подразделения Народной милиции станут частью Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Пасечник.

Реклама

Все участки фронта в ЛНР очень хорошо стабилизировались. Бойцы начали наступать во всех направлениях. Украинская сторона несет большие потери как в живой силе, так и в технике, отметил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Реклама

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев ранее сообщал, что на полное разминирование территории Луганской Народной Республики, которая сильно пострадала в ходе боевых действий, у саперов может уйти около пяти-семи лет. Как отметил Киселев, специалисты находят противотанковые и противопехотные мины.