Строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием начали в Северодвинске

На предприятии «Севмаш» начали строительство двух подводных лодок, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Об этом по видеосвязи президенту Владимиру Путину сообщил гендиректор завода Михаил Будниченко.

«Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота», — сказал Будниченко. Две подлодки проекта 885М «Ясень-М» получили название «Воронеж» и «Владивосток» — в честь городов-героев, сообщает ТАСС.

Контракт на строительство подлодок подписали летом 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Кроме этого, сегодня в Санкт-Петербурге, на площадке «Северной верфи», было заложено два боевых корабля «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». По видеосвязи глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал президенту, что судна будут оснащены увеличенным боезапасом ракетного, гиперзвукового и противолодочного оружия.

Путин отметил, что за последние восемь лет в российском флоте появилось более 200 кораблей и судов разного класса. В 2020 году в состав военного флота войдут еще 40 боевых фрегатов разного назначения.