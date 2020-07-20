facebook_pixel
    20 июля 2020, 16:46

    Строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием начали в Северодвинске

    Мария Шагиахметова

    На предприятии «Севмаш» начали строительство двух подводных лодок, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Об этом по видеосвязи президенту Владимиру Путину сообщил гендиректор завода Михаил Будниченко.
    Строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием начали в Северодвинске

    «Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота», — сказал Будниченко. Две подлодки проекта 885М «Ясень-М» получили название «Воронеж» и «Владивосток» — в честь городов-героев, сообщает ТАСС.

    Контракт на строительство подлодок подписали летом 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Кроме этого, сегодня в Санкт-Петербурге, на площадке «Северной верфи», было заложено два боевых корабля «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». По видеосвязи глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал президенту, что судна будут оснащены увеличенным боезапасом ракетного, гиперзвукового и противолодочного оружия.

    Путин отметил, что за последние восемь лет в российском флоте появилось более 200 кораблей и судов разного класса. В 2020 году в состав военного флота войдут еще 40 боевых фрегатов разного назначения.