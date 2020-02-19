Стрельбу из обновленного танка Т-72 сняли на видео

На кадрах видно, как экипаж быстро садится в танк и отправляется к месту стрельбы. Обновленный Т-72 показывает свои маневренные возможности на пересеченной местности, преодолевая различные препятствия. После прибытия на место экипаж танка открыл стрельбу по подвижным целям.

При этом цели для атаки появлялись неожиданно, поэтому экипаж должен был оперативно реагировать и разворачивать 125-миллиметровую пушку, зенитный и танковый пулеметы в нужную сторону.