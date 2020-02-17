Стрельбу из модернизированных «Градов» сняли на видео

«В ходе модернизации установки получили электронную систему пуска, а система управления и наведения для удобства оператора выведена в кабину», — говорится в сообщении военного ведомства.

Артиллеристы испытали новые «Грады», которые поступили на вооружение в феврале 2020 года. Дальность огня модернизированных систем увеличилась почти в два раза. Теперь «Град» может стрелять на 40 километров. РСЗО стало проще перебросить в нужную точку. Бездорожье «Граду» не страшно — машины ездят на шасси с новым дизельным двигателем.

РСЗО «Град» появился в распоряжении тогда еще советских военных в 1963 году. Это оружие предназначено для уничтожения открытой живой силы, противника в укрытии, бронетранспортеров, артиллерийских батарей, командных пунктов и других целей.