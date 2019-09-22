Стрельбу из комплексов «Кинжал» с противолодочного корабля показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракет из ЗРК «Кинжал», а также стрельбу корабельной артиллерии во время учений.

В показанных на видео стрельбах принимали участие корабли арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря.

По данным Минобороны, в учениях приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», а также больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Моряки Северного флота отработали отражение воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи ЗРК «Кинжал», артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630.

Как сообщили в военном ведомстве, учения проходили при волнении моря до четырех баллов и порывистом ветре.