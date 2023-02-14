14 февраля 2023, 09:33
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили 7-часовой полет над Беринговым морем
Минобороны показало видео полета двух Ту-95МС над Беринговым морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в общей сложности полет Ту-95МС длился более семи часов. В пути ракетоносцы сопровождали самолеты Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Реклама
В министерстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС России всегда проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Реклама
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики, заключили в пресс-службе.
Минобороны РФ
Реклама
Реклама