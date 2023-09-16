Армия 16 сентября 2023, 10:23 Стратегические ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Минобороны: Ту-160 оснастили ракетами Х-БД дальностью более 6500 километров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 теперь могут запускать новые крылатые ракеты Х-БД. Их дальность превышает 6500 километров, сообщили в Минобороны.

Самолет с новым оснащением показали главе КНДР Ким Чен Ыну и министру обороны России Сергею Шойгу во время их визита на аэродром Кневичи во Владивостоке.

Реклама

«Ракеты Х-БД с дальностью более 6500 тысяч километров», — прокомментировал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Дальнобойность боеприпасов, которые может запускать Ту-160, выросла на тысячу километров. Максимальная дальность крылатых ракет Х-101, которыми также были оснащены стратегические ракетоносцы, составляла около 5500 километров.

Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на аэродроме продемонстрировали также турбовинтовой ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.