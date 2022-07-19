Стратегические ракетоносцы Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем

Плановый полет выполнили два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31. Продолжительность полета составила семь часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты бортов Воздушно-космических сил России выполняются по международным правилам использования воздушного пространства.