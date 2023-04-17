Армия 17 апреля 2023, 11:37 Стратегические ракетоносцы России во время учений отправят в центральную часть Тихого океана — Шойгу Министр Шойгу: стратегические ракетоносцы ТОФ нанесут удары по противнику в Тихом океане

Читать 360tv в

К внезапной проверке Тихоокеанского флота присоединились 167 боевых кораблей. На завершающем этапе учений стратегические ракетоносцы нанесут удары по кораблям возможного противника, сообщил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле министр обороны Сергей Шойгу.

Учения начались 14 апреля. Российские силы вышли из мест дислокации к районам развертывания и выполнили часть задач. Теперь, по словам министра, они перешли ко второму этапу — проверили обеспечение боевой устойчивости ракетных подлодок, их готовность нанести удары, провели тактические учения по ПВО. Группировке в дальней морской зоне на юге Охотского моря поручили боевое маневрирование и анализ подводной обстановки.

Реклама

Сергей Шойгу сообщил, что завершающий этап внезапной проверки начнется 18 апреля. Корабельные ударные группировки вместе с береговыми ракетными дивизионами отработают ракетные удары, уничтожение корабельных группировок и подлодок, огонь артиллерии по целям в воздухе и на море.

«Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — добавил министр.

В общей сложности, по словам главы Минобороны, во внезапной проверке боевой готовности ТОФ примут участие свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения. В их числе 89 вертолетов и самолетов, а также 12 подлодок.