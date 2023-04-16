16 апреля 2023, 20:24
Стратегическое взаимодействие России и Китая укрепилось
Путин: военное сотрудничество России и Китая укрепляет стратегические отношения стран
Военное сотрудничество России и Китая способствует укреплению стратегических и доверительных отношений двух стран. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Минобороны КНР Ли Шанфу.
«Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений», — сказал он.
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Глава государства также указал, что российская и китайская стороны обмениваются информацией по линии военных ведомств и проводят учения. Путин отметил разноплановость в военном сотрудничестве России и Китая.
«Сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — пояснил президент.
Путин во время встречи с Ли Шанфу также отметил, что визит Си Цзиньпина в Россию прошел очень хорошо. В течение двух дней главы государств вели интенсивные переговоры о расширении взаимодействия в самых разных областях и укреплении связей на самом высоком уровне.
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