Важное 16 апреля 2023, 20:24 Стратегическое взаимодействие России и Китая укрепилось Путин: военное сотрудничество России и Китая укрепляет стратегические отношения стран РИА «Новости»

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Военное сотрудничество России и Китая способствует укреплению стратегических и доверительных отношений двух стран. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой Минобороны КНР Ли Шанфу.

«Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений», — сказал он.

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Глава государства также указал, что российская и китайская стороны обмениваются информацией по линии военных ведомств и проводят учения. Путин отметил разноплановость в военном сотрудничестве России и Китая.

«Сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — пояснил президент.

Путин во время встречи с Ли Шанфу также отметил, что визит Си Цзиньпина в Россию прошел очень хорошо. В течение двух дней главы государств вели интенсивные переговоры о расширении взаимодействия в самых разных областях и укреплении связей на самом высоком уровне.