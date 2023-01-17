Армия 17 января 2023, 17:46 Стратегические авианосцы ВКС России выполнили 10-часовой полет над Арктикой Минобороны показало кадры полета авианосцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью более 10 часов над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Видео с работой экипажей опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах первый ракетоносец «Василий Сенько» выехал на взлетно-посадочную полосу и отправился в полет. После появилось видео из кабины, где находятся члены экипажа. Завершился ролик посадкой ракетоносца на военном аэродроме.

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В пресс-службе Минобороны сообщили, что летчики дальней авиации Воздушно-космических сил России регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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Все поставленные задачи экипаж выполняет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.