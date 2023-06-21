Армия 21 июня 2023, 12:20 Страны Запада испытали на украинских солдатах «боевую химию» — Алаудинов Командир «Ахмата» Алаудинов: Запад испытал на военных ВСУ препараты для суперсолдат РИА «Новости»

Читать 360tv в

На военнослужащих Вооруженных сил Украины испытали биологическое оружие. Западные страны применили препараты для создания суперсолдат, сообщил в эфире «Соловьев live» командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни Апты Алаудинов. Его процитировало РИА «Новости».

«Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия», — сказал он.

Реклама

По словам Апты Алаудинова, западные страны перестали скрывать эти эксперименты и не пожалели украинских солдат. Он заявил, что когда действие препаратов проходило, военнослужащие решали сдаться в плен — так поступили целые отряды с командирами.

Бойцы теробороны Украины нередко шли на передовую в Донбассе под действием алкоголя, сообщили «Известия». Будучи пьяными, они открывали произвольный огонь, часто в воздух, и бродили по территории в одиночестве.

Апты Алаудинов в марте вернулся в зону боевых действий после покушения — его пытались отравить. Командир рассказал о сложных боях с наемниками под Марьинкой.