Зарубежные страны выделили средства на дискредитацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — отметил Конашенков.

Официальный представитель военного ведомства отметил — успешный опыт испытаний и сформированный у привитых людей иммунитет являются гарантией эффективности и безопасности вакцины. Он подчеркнул, что вакцинацию провели как для руководства Вооруженных сил, так и для военнослужащих различных подразделений. По словам Конашенкова, среди военнослужащих не было отказов от прививок, несмотря на добровольность вакцинации.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ», — сообщил он.

При этом Минобороны убеждено, что информационный саботаж не сможет ослабить высокую эффективность российских вакцин и не усилит целительность зарубежных аналогов, заключил Конашенков.

Вакцину «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса.