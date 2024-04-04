Армия 04 апреля 2024, 12:45 Страны СНГ призвали к сотрудничеству из-за угрозы со стороны Запада Генерал Герасимов: страны Запада разрушили фундамент стратегической стабильности РИА «Новости»

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Геополитическая обстановка осложнилась из-за действий коллективного Запада. Важно хорошо оснастить армию и действовать сообща, заявил на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве начальник Генштаба ВС России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов. Его процитировала пресс-служба Минобороны.

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — сказал он.

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Валерий Герасимов заявил, что военно-политическая обстановка в мире осложнилась. Под влиянием внешних сил, по его словам, возникли новые очаги напряженности, а благодаря поддержке спонсоров международный терроризм остался угрозой глобального масштаба.

Глава Генштаба заявил, что на этом фоне странам СНГ важно иметь хорошо оснащенные армии и обученных солдат. Он предложил коллегам обсудить создание объединенных систем военного назначения и взаимное военное сотрудничество.

Президент Владимир Путин призвал Запад отказаться от исторических иллюзий. Он заявил, что российское государство продолжили винить в уничтожении колониализма.