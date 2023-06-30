Армия 30 июня 2023, 08:37 Стихийные захоронения ВСУ нашли под Макеевкой и Невским Офицер Марочко: в низинах под Макеевкой и Невским в ЛНР нашли стихийные захоронения ВСУ

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Разведка обнаружила в районе населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР стихийные захоронения погибших украинских военнослужащих. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

Аэроразведка засекла недалеко от Макеевки и Невского в низинах свежие насыпи и траншеи. Затем военные выяснили их назначение.

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«Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков», — сказал офицер.

Стихийные захоронения на территории ЛНР тщательно обследуют с участием следователей и криминалистов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил 21 июня, что за неделю эксгумировали тела 171 человека, личность 132 из них установили.

В некоторых случаях ВСУ отказывались хоронить сослуживцев. Воевавшие в Артемовске российские бойцы сказали, что противник не захотел забирать или обменивать останки военных в районе Берховки.