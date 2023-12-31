Армия 31 декабря 2023, 19:40 «Стержень несгибаемой решительности». Шойгу поздравил военных с Новым годом Шойгу поздравил военных с Новым годом и поблагодарил солдат за героизм

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Планы врага в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России», — подчеркнул глава Минобороны.

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Он поблагодарил военных за героизм и стойкость на поле боя, выполнение задач вдали от Отечества и несение службы на боевых постах. Уходящий год войдет в историю Россию новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости бойцов ВС РФ.

«Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость», — подчеркнул Шойгу.

Министр также указал на заслуги волонтеров, руководителей и рабочих предприятий, инженеров, предпринимателей, учителей и просто неравнодушных россиян, которые помогают военным.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем видеообращении назвал главную задачу страны на 2024 год. Она заключается в окончательном разгроме неофашизма, объяснил политик.