31 декабря 2023, 19:40
«Стержень несгибаемой решительности». Шойгу поздравил военных с Новым годом
Шойгу поздравил военных с Новым годом и поблагодарил солдат за героизм
Планы врага в уходящем году пошли прахом благодаря мужеству российских военнослужащих. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
«Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России», — подчеркнул глава Минобороны.
Реклама
Он поблагодарил военных за героизм и стойкость на поле боя, выполнение задач вдали от Отечества и несение службы на боевых постах. Уходящий год войдет в историю Россию новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости бойцов ВС РФ.
«Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость», — подчеркнул Шойгу.
Министр также указал на заслуги волонтеров, руководителей и рабочих предприятий, инженеров, предпринимателей, учителей и просто неравнодушных россиян, которые помогают военным.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем видеообращении назвал главную задачу страны на 2024 год. Она заключается в окончательном разгроме неофашизма, объяснил политик.
Минобороны РФ
Армия
Новый год
Реклама
Реклама