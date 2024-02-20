Армия 20 февраля 2024, 04:46 Старый метод с новыми технологиями. В зоне СВО решили вернуться к классической бомбардировке Аналитик Федутинов: в зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике ВОВ РИА «Новости»

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В зоне СВО могут вернуться к тактике классической бомбардировки, которую использовали во времена Великой Отечественной войны, но в новыми технологиями. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов.

Сейчас военные используют мультироторные дроны за их способность зависать над целью. На поле боя могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики, которые будут сбрасывать боеприпасы на позиции противника на скорости. Такую тактику применяли в классической бомбардировочной авиации.

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«Развитие техники и тактических приемов нередко демонстрируют своеобразную цикличность — так что мы имеем шанс вернуться к старым методам борьбы с противником, но на новом технологическом уровне», — отметил Федутинов.

БПЛА оснастят системами прицеливания для повышения результативности.

ВСУ начали использовать реактивные дроны-камикадзе Banshee Jet-80. Дроны оснащены двумя турбинными двигателями, что позволяет им развивать скорость 200 метров в секунду.