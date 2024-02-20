20 февраля 2024, 04:46
Старый метод с новыми технологиями. В зоне СВО решили вернуться к классической бомбардировке
Аналитик Федутинов: в зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике ВОВ
В зоне СВО могут вернуться к тактике классической бомбардировки, которую использовали во времена Великой Отечественной войны, но в новыми технологиями. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов.
Сейчас военные используют мультироторные дроны за их способность зависать над целью. На поле боя могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики, которые будут сбрасывать боеприпасы на позиции противника на скорости. Такую тактику применяли в классической бомбардировочной авиации.
Реклама
«Развитие техники и тактических приемов нередко демонстрируют своеобразную цикличность — так что мы имеем шанс вернуться к старым методам борьбы с противником, но на новом технологическом уровне», — отметил Федутинов.
БПЛА оснастят системами прицеливания для повышения результативности.
ВСУ начали использовать реактивные дроны-камикадзе Banshee Jet-80. Дроны оснащены двумя турбинными двигателями, что позволяет им развивать скорость 200 метров в секунду.
Авиация
Беспилотники
ВСУ
Великая Отечественная война
Технологии
Реклама
Реклама