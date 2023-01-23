Армия 23 января 2023, 12:35 Стартовало продвижение российской БМП-3 на международный рынок «Рособоронэкспорт»: российская БМП-3 вышла на международный рынок РИА «Новости»

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Российская боевая машина для нужд пехоты — БМП-3 с новым дистанционно управляемым боевым модулем — вышла на международный рынок. Об этом сообщили представители «Рособоронэкспорта» (РОЭ). Их процитировал ТАСС.

«Началось продвижение боевой машины пехоты БМП-3 с новым дистанционно управляемым боевым модулем, разработанной на предприятии холдинга „Высокоточные комплексы“», — рассказали они.

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По данным ведомства, впервые этот военный транспорт представили публике на площадке международного военно-технического форума «Армия-2022». Тогда разработка была частью экспозиции госкорпорации «Ростех».

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Обновленный БМП-3 для поставок зарубежным покупателям оборудовали пусковой установкой для орудий калибра 100 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Представители РОЭ отметили, что эти характеристики позволяют БМП-3 оказывать огневую поддержку пехоты, в том числе и на плаву. Также разработка способна эффективно поражать живую силу, легкобронированные цели вроде БМП и БТР, танков и другие цели с усиленной защитой.