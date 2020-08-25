Стартовал третий день соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино. Онлайн-трансляция

На полигоне Алабино начался новый день соревнований по танковому биатлону. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Во вторник, 25 августа, на полигоне Алабино соревнуются команды из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Соревнование проходит в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020».

В понедельник прошел заезд среди команд из Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго и Абхазии. Заезды будут проходить до 5 сентября.

Армейский конкурс «Танковый биатлон» проходит девятый раз и с каждым годом становится все популярнее. На конкурсе у танкистов из 19 стран есть возможность проявить свой талант и умения.

Открытие конкурса прошло 23 августа. В первый день соревнований боролись экипажи боевых машин из Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая.