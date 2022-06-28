Старейшая подлодка Черноморского флота «Алроса» впервые после модернизации вышла в море

Модернизированная субмарина «Алроса» впервые за восемь лет вышла в море. Специалисты проведут испытания старейшей подлодки Черноморского флота после ремонтных работ, сообщил ТАСС.

«Подводная лодка будет опробована на различных режимах эксплуатации и должна доказать способность действовать по предназначению», — сказал агентству представитель 13-го судоремонтного завода.

«Алроса» выйдет в открытое моря из Севастопольской бухты. Субмарина экспериментального проекта 877 была построена в Нижнем Новгороде незадолго до распада СССР. Вместо винта на ней установлен водометный движитель, за это ее прозвали «черной дырой».

В начале мая на заводе сообщили, что завершили ремонт и модернизацию субмарины. Старейшая подлодка Черноморского флота заполучила новые боевые и технические возможности.