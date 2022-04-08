Стало известно, за что офицеру Росгвардии посмертно дали звание Героя РФ

Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов посмертно удостоился звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. Он «спас боевых товарищей, пожертвовав собой», сообщили на сайте ведомства.

Лейтенант Максим Концов получил данные о расположении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) националистов и выдвинулся на спецмероприятие в качестве старшего разведгруппы. Противник был обнаружен, завязался бой. Концов лично подавил огневую точку и обеспечил проведение маневра по окружению ДРГ. Даже после нескольких огнестрельных ранений лейтенант продолжил руководить подчиненными и уничтожил вражеского гранатометчика.

«В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов», — отметила пресс-служба Росгвардии.

Звание Героя РФ Концову присвоили указом президента России Владимира Путина .

Ранее в Росгвардии сообщили еще о двух военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине.