Армия 03 августа 2023, 15:50 Стало известно, сколько Украина тратит на содержание ВСУ Премьер Украины Шмыгаль заявил, что на содержание ВСУ уходит около 2 трлн гривен в год Официальный сайт Президента Украины

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Украина начала тратить на содержание ВСУ около двух триллионов гривен (более пяти триллионов рублей) в год. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова привело местное издание «Укринформ».

«Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — заявил Шмыгаль.

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Украина, по его словам, смогла продержаться за счет финансовой поддержки своих партнеров, грантов и кредитов.

США планируют отправить киевскому режиму новую помощь на 400 миллионов долларов. В пакет поддержки американские власти также включили системы ПВО и БПЛА наблюдения Hornet.

Не исключено, что ВСУ получат снаряды для систем NASAMS и HIMARS, ракеты Javelin и Stinger, боеприпасы для гаубиц, мортиры, ракеты Hydra-70 и 32 бронетранспортера Stryker.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США сосредоточены на оказании комплексной поддержки Украине в военной сфере.