Стало известно, с помощью какого СМС можно запустить «Искандер»

Выяснилось, что ракету «Искандер» можно запустить с помощью сообщения: «Перейти в готовность 1». Военные называют ее СМС. Об этом рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.

Однако у сообщения есть невидимая часть: это координаты цели, набор цифр и символов, понятных компьютеру. Когда приходит приказ стрелять, в кабине задраивается расчет и полученный код вводится в бортовой компьютер.

«Затем командир нажимает на кнопку „Режим“, и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее», — объяснили военные «Российской газете».

Подготовка к пуску занимает всего восемь минут и в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.

«Искандер» — оперативно-тактический комплекс, предназначенный для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.

В конце января расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» провели учебные пуски с неподготовленных позиций в Краснодарском крае, сообщила «Газета.ru».