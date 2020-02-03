Стало известно, когда российские войска получат С-500 и «Сарматы»

В 2020 году российские войска могут получить комплексы С-500. Испытания ракет системы «Прометей» состоялись в прошлом году. А в 2021-м на вооружение начнут поступать баллистические ракеты «Сармат».

Анонсировал сроки поставок С-500 замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью журналу «Радиоэлектронные технологии». Выдержки из него привело РИА «Новости».

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — сказал Криворучко.

Предварительные испытания «Прометея» ранее планировались на 2020 год. Поставки ожидались в 2025-м.

Бросковые испытания ракеты «Сармат» завершили на космодроме Плесецк. Ее разработкой занят Центр имени Макеева, а выпускать ракету будут на «Красмаше».

«Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году», — уточнил Криворучко.

«Сармат» придет на смену самой тяжелой в мире стратегической ракеты «Воевода», указанной в классификации НАТО как «Сатана».

С-500 — это новое поколение зенитных ракетных систем «земля — воздух». Комплекс обладает дальним действием и способен на высотный перехват. Кроме того, у него повышенный потенциал противоракетной обороны. Система способна сбить баллистическую ракету и перехватить объект на расстоянии почти 100 километров от поверхности Земли.

В 2020 году в России подойдет к концу государственная программа вооружения ГПВ-2020. Современное оборудование поставят в сухопутные и ракетно-космические войска и флот.