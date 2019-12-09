  • Стало известно, когда пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020»

    09 декабря 2019, 14:47

    Артур Блянихов

    Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу рассказал, когда пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Об этом сообщил ТАСС.

    «Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС России станут запланированные на сентябрь 2020 года стратегические командно-штабные учения „Кавказ-2020“», — приводит слова Шойгу RT.

    Он добавил, что на следующий год запланировано проведение свыше 4800 учений и более девяти тысяч практических мероприятий боевой учебы. Основное внимание будет уделено стимулированию командиров к нестандартному принятию решений и внедрению опыта современной вооруженной борьбы.