Стало известно, когда пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020»

«Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС России станут запланированные на сентябрь 2020 года стратегические командно-штабные учения „Кавказ-2020“», — приводит слова Шойгу RT.

Он добавил, что на следующий год запланировано проведение свыше 4800 учений и более девяти тысяч практических мероприятий боевой учебы. Основное внимание будет уделено стимулированию командиров к нестандартному принятию решений и внедрению опыта современной вооруженной борьбы.